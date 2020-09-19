AÖF kayıt yenileme işlemleri için tarihler belli oldu

AÖF kayıt yenilemeleri her sene sonbahar aylarında gerçekleşiyor. AÖF kayıt yenileme işlemleri için tarihler Anadolu Üniversitesi tarafından duyuruldu. Güz dönemi kayıt yenilemeleri 5 Ekim ile 15 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ'NDEN ÖNEMLİ UYARI

Yapılan açıklamaya göre; Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.

Bahar Döneminde kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

AÖF KAYIT YENİLEME ADIMLARI

AÖF kayıt yenileme işlemleri gerçekleştirirken aşağıdaki adımların sırasıyla uygulanması gerekiyor.

1- Derslerini seç.

2- Ücretini öde.

3- Otomasyondan kaydını kontrol et.

4- Ders kitapların eKampüs'te.