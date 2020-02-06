AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman? AÖF kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılacak?

Açıklanan tarih arasında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri kayıt yenileme tarihine (ders ekle – sil) işlemlerini gerçekleştirecek. Peki, AÖF kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır? İşte AÖF kayıt yenileme hakkında merak edilenler…

AÖF KAYIT YENİLEMELERİ NE ZAMAN?

AÖF kayıt yenileme işlemi 17 Şubat tarihinde başlayacak ve 28 Şubat’a kadar devam edecek. Öğrenciler bu süreçte ders seçimlerini de gerçekleştirecek.

AÖF KAYIT YENİLEME ADIMLARI

Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanan AÖF kayıt yenileme adımları şu şekilde;

Kayıt yenileme sürece 4 aşamadan oluşmaktadır:

• Derslerini seç

• Derslerini seç

• Ücretini Öde

• Otamasyondan Kaydını Kontrol Et

• Ders Kitapların ekampüs’te

AÖF BÜROLARI SAAT KAÇA KADAR ÇALIŞIYOR?

AÖF Bürosu hafta içi mesaiye sabah 08:30'da başlamaktadır. Öğle tatiline 12:00'da giren AÖF Bürosu 13:30'da tekrar mesaiye başlar ve akşam kapanış saati olan 17:00'a kadar hizmet vermeye devam eder. AÖF büroları hafta sonu yani Cumartesi ve Pazar günleri açık değildir.

AÖF Büroları ayrıca, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlar boyunca, Arefe gününde ve ayrıca 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos, 1 Ocak ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde hizmet vermemektedir.

AÖF Çağrı Merkezi telefon numarası: 444 10 26

Açıköğretim Etkileşim Merkezi Çağrı Merkezi Telefon Numarası: 0 850 200 46 10