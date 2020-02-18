AÖF’te kayıt yenileme haftası! AÖF kayıt yenilemeleri nasıl yapılır?

Öğrenciler kayıt işlemlerini https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinden yapabilecek. AÖF kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle yapılacak. İşte AÖF kayıt yenileme işlemlerine dair detaylar…

AÖF KAYIT YENİLEMELERİ NE ZAMAN?

AÖF kayıt yenileme işlemi 17 Şubat tarihinde başlayacak ve 28 Şubat’a kadar devam edecek. Öğrenciler bu süreçte ders seçimlerini de gerçekleştirecek.

ANASİS SİSTEMİ

Öğrencilerin, ilgili dönemde aldıkları derslerin notlarını, derse devam durumlarını, ders programlarını vb. görüntülemek amacıyla giriş yaptıkları sistemdir. Öğretim elemanları da aynı sistemi kullanarak ilgili dönemde verdikleri dersleri görebilir, not ve yoklama girişi vb. işlemleri yapabilirler.

ANASİS SİSTEMİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemi 4 adımda gerçekleştirilir:

1. DERS SEÇİMİ

Ders seçim işlemi aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılabilecek.

2. KAYIT YENİLEME ÖDEMESİ

AÖF kayıt yenileme ücretleri Ziraat Bankası ATM’lerinden yatırılabilecek.

3. KAYIT YENİLEME İŞLEMİNİN KONTROLÜ

Öğrencilerin aof.anadolu.edu.tr adresinden kayıt yenileme işleminin gerçektirildiğini kontrol etmesi gerekiyor.

4. DERS KİTAPLARININ DAĞITIMI

Öğrencilerin ders kitapları kayıt esnasında AÖF bürolarından verilecektir.

AÖF 2019-2020 KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda alt limit 220 lira, tekniker unvanı verilen programlarda ise alt limit 240 liradır.