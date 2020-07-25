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AÖL cevap anahtarı yayınlandı mı? AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

Corona virüsü sebebiyle ertelenen Açık Öğretim Lise ikinci dönem sınavları, bu hafta sonunda üç oturum şeklinde yapılacak. Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Sınavı için teste giren öğrenciler, AÖL soru kitapçığı ve cevap anahtarının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. İşte AÖL sınavı ile ilgili tüm bilgiler…

14:45 -
Haberler Eğitim
AÖL cevap anahtarı yayınlandı mı? AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

Çeşitli sebeplerle örgün lise eğitimine devam edemeyen kimseler, Açık Öğretim Sınavı ile ortaokul ve lise diploması alabiliyor. Corona virüsü pandemisi sebebiyle ertelenen ikinci dönem sınavları, bu hafta sonu yapılacak.

AÖL SORU KİTAPÇIĞI YAYINLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı AÖL sınavı için soru kitapçığı ve cevap anahtarı henüz yayınlanmadı. Bakanlığın, hafta içinde AÖL soru kitapçığı ve cevap anahtarını açıklaması bekleniyor.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, AÖL sınav sonuçlarıyla ilgili bir açıklama yapmadı. AÖL sınav sonuçlarının Ağustos ayında açıklanması bekleniyor.

AÖL DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle örgün liselerde ders geçme notu 45’ten 50 puana yükseltilmişti. Ancak bu değişiklik AÖL’de henüz uygulamaya geçmedi. AÖL ve MAÖL sınavlarında geçerli olan ve günümüzde uygulanmakta olan Açık Lise ders geçme notu 45 puandır.

Corona Milli Eğitim Bakanlığı sınav
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