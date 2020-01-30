AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme son gün ne zaman? 2020 AÖL kayıt tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kapsamında Açık Öğretim Lisesi 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı 2. dönem kayıtları devam ediyor. AÖL öğrencileri ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 31 Ocak 2020 tarihine kadar yapabilecek. İşte tüm detaylar…

İLK KAYIT KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

MAKAM ONAYI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL İLK KAYIT BAŞVURU TARİHLERİ

Açık Öğretim Lisesi 2019 – 2020 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem ilk kayıt başvuru tarihleri: 6 – 31 Ocak 2020 tarihleri arasında.

Başvuru Yeri

İl ve ilçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri.

İLK KAYIT SINAV ÜCRETİ

Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıran öğrenci, sınava girmek istediği her dönem için “Sınav Ücretini” ödemek zorundadır. 2020 yılında, bir dönem için İlk Kayıt Sınav Ücreti olarak; 30 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 10 TL olarak belirlenmiştir. (30 TL Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 10 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.) Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılığı üzerinden MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına

(Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Ücreti), 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. İlk kayıt için yatırılan Sınav Ücreti ödendiğisistem üzerinden görülmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kaydınızın gerçekleşmesini engeller. Bunun için Sınav Ücretininizi doğru hesaba yatırdığınızdan emin olunuz. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine ön kaydını yaptırdıktan sonra İlk Kayıt Sınav Ücretini T.C Kimlik Numarası beyan etmek suretiyle anlaşmalı bankalara yatırmayan ve ilk kayıt evraklarında belge ve bilgi eksikliği olan öğrencilerin ilk kayıtları silinecektir.

https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı ile ilk kayıt sınav ücretini yatırabilirsiniz.

KAYIT YENİLEME BAŞVURU TARİHLERİ

Açık Öğretim Lisesi 2019 – 2020 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem kayıt yenileme başvuru tarihleri: 6 – 31 Ocak 2020 tarihleri arasında.

Kayıt Yenileme İşlemini Kimler Yaptıracak?

Öğrencilik durumu Silik, Donuk veya Aktif olan öğrencilerimiz kayıt yenileme işlemi yaptıracaktır. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar 2. Dönem sınavına katılamaz.

Başvuru Yeri: İl ve İlçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri

Kayıt Yenileme Sınav Ücreti

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2020 yılında bir dönem için kayıt yenileme Sınav Ücret olarak; 30 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. (30 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)

Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılıkları üzerinden “MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü” hesabına 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (T.C. vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden alacakları yabancı kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara müracaat edeceklerdir.) Kayıt yenilemek için sınav ücretinin ödendiği bilgisi, sistem üzerinden görülmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kayıt yenilemenizin gerçekleşmesini engeller. Bunun için sınav ücretinizi doğru hesaba yatırdığınızdan emin olunuz.

https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı ile kayıt yenileme sınav ücretini yatırabilirsiniz.



