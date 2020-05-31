AÖO, AÖL, MAÖL ve AÖİHL sınav tarihleri ne zaman? Açık Öğretim sınav tarihlerinde değişiklik

Türkiye'de corona virüsü sebebiyle eğitimde birçok sınavın tarihi değişmişti. Açık öğretimde ortaokul ve lise hayatını sürdüren vatandaşların merakla beklediği ikinci dönem sınav tarihlerinde de değişikliğe gidildi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ertelenen sınavların yeni tarihi belli oldu.

AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKUL VE LİSE SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Ortaokulu (AÖO), Açık Öğretim Lisesi (AÖL), Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi (AÖİHL) ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi ikinci dönem sınavlarının 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde;

“Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi’nin 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2'inci dönem sınavlarının; Açık Öğretim Kurumları Sınavlarının ‘teknik hazırlık' süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle, 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır.”

SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır.

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerin geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır.