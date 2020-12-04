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Ara tatil ne zaman başlayacak? MEB karne için tarihi açıkladı

Türkiye’de corona virüsü sebebiyle öğrenciler eğitimlerini EBA TV üzerinden online olarak yapabiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıklamasına göre ise ara tatil (sömestr) 25 Ocak’ta başlayacak.

Güncellenme: 14:36, 04/12/2020
Haberler Eğitim
Ara tatil ne zaman başlayacak? MEB karne için tarihi açıkladı

Dönemin ilk karnesinin de verileceği ara tatil, 5 Şubat 2021'de sona erecek. Ara dönem tatili ise 12-16 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

2020-2021 yılı eğitim dönemi 19 Haziran 2021 tarihinde son bulacak ve 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

23 KASIM'DA BAŞLAYACAKTI

Corona virüsü salgını sonrası ara verilen yüz yüze eğitim süreci 21 Eylül'de yeniden kademeli olarak başlamıştı.

16 Kasım'da ara tatile giren okulların 23 Kasım'da yeniden açılması planlanıyordu.

Ancak yeniden yürürlüğe giren corona virüsü önlemleriyle birlikte resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerinin 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edeceği duyuruldu.

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