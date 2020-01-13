BİLSEM grup tarama sınavları ne zaman? BİLSEM sınav sonuç tarihi belli mi?

Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismi olan BİLSEM, ilkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarında öğrenim görmesine olanak sağlıyor. 2020 yılında gerçekleştirilecek BİLSEM sınavının tarihi de MEB tarafından belirlendi ve sınavlar başladı.

BİLSEM SINAVLARI NE ZAMAN BİTECEK? SONUÇLAR NE ZAMAN?

BİLSEM grup tarama sınavlarının tarihi, 4 Ocak-19 Nisan 2020 aralığında olacak. Bu sınavın sonuçları ise 22 Nisan tarihinde açıklanacak. Bireysel değerlendirme sınavı ise 1 Haziran-28 Ağustos tarih aralığında gerçekleşecek. Bu sınavın sonuçları ise 4 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.

BAŞVURULAR GEÇEN AY SONLANDI

BİLSEM başvuruları geçtiğimiz aralık ayından sonlandı. Başvurular sınıf öğretmenleri tarafından e-okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden öğrenci gözlem formları doldurularak gerçekleştirildi.