BİLSEM öğretmen atama sonuçları açıklandı! MEB BİLSEM sonuç ekranı…

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerine (BİLSEM) öğretmen atama sonuçlarının açıklandığını duyurdu. MEB’ten yapılan açıklmaya göre, BİLSEM öğretmen atama sonuçları e-Devlet sistemi ve MEBBİS üzerinden öğrenilebilecek. BİLSEM öğretmen atama sonuç linkleri haberimizde…

E-DEVLET BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI

MEBBİS BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI

TERCİHLER VE ATAMALAR HAKKINDA

1) Sözlü sınava giren adayların tercih yapmaya esas puanları, il öğretmen değerlendirme komisyonu tarafından Değerlendirme Kriterleri Formu (Ek-2) üzerinden belirlenen puanın %60'ı ile sözlü sınavdan alınan puanın %40'ı toplanarak belirlenecektir.



2) Sözlü sınava girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.



3) Alanlara göre sözlü sınava giren adayların tercih yapmaya esas puanları, Bakanlık tarafından http://meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.



4) Tercih yapmaya esas puanı 40 ve üzeri olan adaylar, atama döneminde görev yaptıkları ilde alanlarında boş kontenjan bulunan bilim ve sanat merkezlerini tercih edebilecektir.



5) Adayların tercihleri doğrultusunda atamalar, alanlara göre tercih yapmaya esas puan üstünlüğüne göre atama takviminde belirtilen tarihler arasında Bakanlıkça yapılacaktır.



6) Adayların tercihleri doğrultusunda tercih yapmaya esas puanların eşitliği hâlinde Ek-2: Değerlendirme Kriterleri Formu puanı fazla olan adaya öncelik verilecektir. Eşitliğin bozulmaması durumunda hizmet süresi az olan adayın atamasına öncelik verilecektir. Eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek kura ile belirlenecektir.



7) 40 ve üzeri puan almış adaylardan ataması gerçekleşmeyenlerin puanları geçerliliğini yitirecektir.



8) Atama sonuçları, Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü resmî internet sitesinde ilan edilecektir

BİLSEM NEDİR?

Dünyanın her yerinde özel yetenekli çocuklara yönelik olarak farklı eğitim programlarının uygulanmaktadır. Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır.