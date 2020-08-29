Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İOKBS Bursluluk sınav tarihi…

Bursluluk sınavına katılacak tüm adaylara toplamda 100 soru sorulacak. Sınavda 4'er seçenekli 100 soru için, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacak. İşte İOKBS Bursluluk sınav tarihi ile ilgili merak edilen detaylar…



BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020 İOKBS bursluluk sınavı tarihi hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

6 Haziran Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nın (İOKBS) 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır.

BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BİLGİSİ

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bursluluk sınavı sonuçları 28 Eylül 2020 günü açıklanacak.