CHP’li Kaya, LGS ve YKS sınavlarının ertelenmesi talebini Meclis’e taşıdı!

Sınav tarih değişikliklerini TBMM gündemine taşıyan Kaya, “Milli Eğitim Bakanlığı, Covid-19 salgınını gerekçe göstererek kendi bünyesindeki iki sınavı ertelerken, 20 Haziran'da yapılacak LGS'yi ertelemedi. 25-26 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak YKS ise öne çekilerek, 27-28 Haziran 2020 tarihine alındı. LGS ve YKS'ye girecek gençler ve çocuklar korktuklarını, psikolojilerinin bu sınavı kaldıracak durumda olmadığını söyleyerek, sınavların ileri tarihe ertelenmesini talep ediyor. Sınav tarihleri yaklaştıkça tedirginlik ve stres daha da arttı” dedi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Covid-19 riskini gerekçe göstererek, İlköğretim ve Orta öğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ile Kalfalık ve Ustalık Sınavını ileri tarihlere ertelerken, LGS sınavını neden 20 Haziran'da yapmakta ısrar etiğini soran Kaya, “Covid-19 riski gerekçe gösterilerek bazı sınavlar ileri tarihlere ertelenirken, bazı sınavların ise tam tersi, neden öne çekilmiştir?” “LGS ve YKS sınavları, Covid-19 riski dikkate alınarak ileri tarihlere ertelenecek midir? Covid-19 riski varsa; LGS'ye girecek çocuklar için de, YKS'ye girecek gençler için de vardır” diye uyardı.

Kaya'nın soru önergesi şöyle:

* Covid-19 riskine rağmen; YKS tarihi neden öne çekilerek, 25-26 Temmuz'dan, 27-28 Haziran tarihine alınmıştır?

* Milli Eğitim Bakanlığı; Covid-19 riskini gerekçe göstererek, “İlköğretim ve Orta öğretim Kurumları Bursluluk Sınavı” ile “Kalfalık ve Ustalık Sınavı”nı ileri tarihlere ertelerken, LGS sınavını neden 20 Haziran'da yapmakta ısrar etmektedir?

* Covid-19 riski gerekçe gösterilerek bazı sınavlar ileri tarihlere ertelenirken, bazı sınavların ise tam tersi, neden öne çekilmiştir?

* LGS ve YKS sınavları, Covid-19 riski dikkate alınarak ileri tarihlere ertelenecek midir?