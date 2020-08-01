DGS sınav giriş belgeleri yayımlandı! DGS sınav giriş yerleri ve belgesi…

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınav giriş yerleri belli oldu. Sayısal ve sözelden oluşacak sınav test şeklinde uygulanacak. Sınava girecek öğrenciler 9 Ağustos’ta ter dökecek.

2020 DGS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayınlanan 2020-DGS kılavuzuna göre sınav 9 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

DGS SINAV YERİ SORGULAMA

DGS GİRİŞ BELGESİ EKRANI

ÖSYM’DEN DGS AÇIKLAMASI

09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak olan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 29 Temmuz 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-DGS için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.