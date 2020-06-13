e-Okul VBS giriş ekranı! E-Okul LGS sınav yerleri sorgulama…

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre LGS sınav giriş belgeleri yayınlandı. LGS için bu sene bazı değişiklikler bulunuyor, virüs süreci sebebiyle öğrenciler kendi okullarında sınava girecek. İşte LGS giriş belgelerine dair detaylar…

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINACAK?

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın “http://www.meb.gov.tr/” internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI

LGS BİLGİLERİ E-OKUL VBS'DE!

2020 LGS başvuru bilgileri, 6 ve 7. sınıf not otralamalarını, Din Kültürü muafiyet durumu, yabancı dil ve denklik gibi bilgiler veliler tarafından E-Okul VBS girişi yapılarak kontrol edilebilecek. E-Okul VBS giriş ekranı için sayfamızdaki linki kullanmanız yeterli.

E-OKUL VBS GİRİŞ EKRANI

GEÇEN YIL LGS'YE KAÇ KİŞİ KATILMIŞTI?

2019 Merkezi Sınavına 1.074.013 öğrenci başvurmuş, sınava başvuran öğrencilerden 1.029.555 (%95,86) sınava katılmıştır. 2018-2019 eğitim öğretim yılında MEB’e bağlı eğitim kurumlarında 8. sınıfı başarıyla tamamlayan 1.210.112 öğrenci bulunmaktadır. Bu öğrencilerden %85,08’i sınava katılmıştır.