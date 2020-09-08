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EBA 8 Eylül ders programı… EBA TV canlı yayını başladı!

EBA TV’de her sabah günün ders programına göre dersler yayınlanıyor ve öğrenciler pandemi sürecinde şimdilik dersleri evinden takip ediyor. 8 Eylül tarihli EBA TV canlı yayını başladı ve günün ders programı da yayınlandı.

08:32 -
Haberler Eğitim
EBA 8 Eylül ders programı… EBA TV canlı yayını başladı!

Yeni eğitim öğretim dönemi uzaktan eğitim aracılığıyla başladı. EBA TV üzerinden yayınlanan derslerde her gün farklı bir program işleniyor. Dersleri kaçıranlar için ilerleyen saatlerde ders tekrarları yayınlanıyor. Bugün ders programında yer alan dersler şu şekilde…

8 EYLÜL EBA TV İLKOKUL DERS PROGRAMI

8 EYLÜL EBA TV ORTAOKUL DERS PROGRAMI

8 EYLÜL EBA TV LİSE DERS PROGRAMI

TÜM GÜNLERİN DERS PROGRAMI

Aşağıdaki linklere tıklayarak tüm günlerin ders programlarına erişebilirsiniz.

İLKOKUL 

ORTAOKUL

LİSE

EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL İZLE

EBA TV ORTAOKUL İZLE

EBA TV LİSE İZLE

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