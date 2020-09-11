EBA TV 11 Eylül ilkokul, ortaokul ve lise ders programı ve yayın saatleri…

MEB, 21 Eylül'de okullarda seyreltilmiş olarak yüz yüze eğitime geçmeyi planlıyor. Bu süreçte öğrenciler, TRT EBA TV üzerinden online olarak eğitim alabiliyor. İşte TRT EBA TV canlı yayın linkleri…

11 EYLÜL EBA TV DERS PROGRAMI

İLKOKUL





ORTAOKUL





LİSE





EBA NEDİR, NASIL KULLANILIR?

Eğitimin geleceğe açılan kapısı olan Eğitim Bilişim Ağı, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çevrimiçi bir sosyal eğitim platformudur.

Bu platformun amacı; okulda, evde, kısacası ihtiyaç duyulan her yerde bilgi teknolojileri araçlarını kullanarak etkili materyal kullanımını destekleyip teknolojinin eğitime entegrasyonunu sağlamaktır. EBA, sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve doğru e-içerikler sunmak için oluşturulup geliştirilmeye devam etmektedir.

ÖĞRENCİ OLARAK EBA’YA NASIL GİRİŞ YAPABİLİRİM?

“EBA Giriş” ekranında Öğrenci → EBA yolunu izle. “EBA Giriş” ekranına yönlendirileceksin. Açık Öğretim öğrencisiysen Öğrenci → Açık Öğretim yolunu izle.

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI

TÜM GÜNLERİN DERS PROGRAMI

Aşağıdaki linklere tıklayarak tüm günlerin ders programlarına erişebilirsiniz.

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL İZLE

EBA TV ORTAOKUL İZLE

EBA TV LİSE İZLE