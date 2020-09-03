EBA TV 3 Eylül canlı yayın saatleri belli oldu! İşte günün ders programı…

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik uzaktan eğitim programında canlı yayınlar TRT EBA TV ve mobil uygulamalar üzerinden veriliyor. 3 Eylül 2020 tarihli EBA TV ders programı ise MEB tarafından paylaşıldı.

EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL İZLE

EBA TV ORTAOKUL İZLE

EBA TV LİSE İZLE

3 EYLÜL EBA TV İLKOKUL DERS PROGRAMI

3 EYLÜL EBA TV ORTAOKUL DERS PROGRAMI

3 EYLÜL EBA TV LİSE DERS PROGRAMI

TÜM GÜNLERİN DERS PROGRAMI

Aşağıdaki linklere tıklayarak tüm günlerin ders programlarına erişebilirsiniz.



İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE