EBA TV 3 Eylül canlı yayın saatleri belli oldu! İşte günün ders programı…

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik uzaktan eğitim programında canlı yayınlar TRT EBA TV ve mobil uygulamalar üzerinden veriliyor. 3 Eylül 2020 tarihli EBA TV ders programı ise MEB tarafından paylaşıldı.
EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ
Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.
3 EYLÜL EBA TV İLKOKUL DERS PROGRAMI
3 EYLÜL EBA TV ORTAOKUL DERS PROGRAMI
3 EYLÜL EBA TV LİSE DERS PROGRAMI
TÜM GÜNLERİN DERS PROGRAMI
Aşağıdaki linklere tıklayarak tüm günlerin ders programlarına erişebilirsiniz.
İLKOKUL