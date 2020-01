‘Eğitim böyle giderse genç nüfus fırsat değil tehdit olacak’

Atatürk'ün önderliğinde 1928 yılında kurulan Türk Eğitim Derneği'nin (TED) ‘Türkiye'de bir ilk gerçekleşiyor' diye duyurduğu 12 yıllık zorunlu eğitim ve öğretim veren okullar için ‘akreditasyon ve danışmanlık' sisteminin öğrenci ve öğretmenlere gelecekte ihtiyaç duyacakları donanımı ve nitelikli eğitimi sunacağı açıklandı. Türk Eğitim Derneği Akreditasyon ve Danışmanlık (TEDAD) Projesi'yle ilgili dün İstanbul Beşiktaş'ta düzenlenen toplantıda bilgi veren TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, projenin amaçlarını şöyle anlattı:

– Maalesef ülkemizde okullar arası eşitsizlik müdürler ve öğretmenler içindeki yetkinlik sorunu inanılmaz bir noktaya gelmiştir. Bugün ülkemizde genç nüfusun bir fırsat olduğu söylenirken aslında eğitimde bu şekilde devam edilirse bir tehdittir. 21. yüzyılda artık dijital obezite ile baş etmeye çalışılırken, insanoğluna nasıl ekmek ve iş sağlayacağımızı düşünmeye çalışırken biz hâlâ sınavlara odaklanmış eğitimin yetkinliğini sağlayamamış bir noktada devam ediyoruz.

‘KÂR AMAÇLI DEĞİLİZ'

– TED'in Türkiye'nin her yerine okul açması imkansızdır. Ama sivil toplum örgütü olarak Türkiye'nin her yerindeki özel okullara ve birçok devlet okuluna dokunma imkanı olduğuna inanıyoruz. Onun için artık niteliğe dönüşmek gerektiğini ve her okulun fotoğrafının doğru çekilip bir bilgi birikiminin aktarılması gerektiğine inanıyoruz. Bunun için de akreditasyon ve danışmanlık için yeni bir çalışma başlattık.

– Buradaki hedefimiz Türkiye'nin her noktasındaki bizden hizmet almak isteyen ama öğretmeni köle olarak görmeyip eğitime inanmış olduğunu gördüğümüz özel okullara bilgi birikimimizin aktarılması bunları bir danışmanlık ve akreditasyon sürecinden geçmesini istiyoruz. Çok kısa süre içinde Milli Eğitim Bakanlığı ile temasa geçip bedelsiz olarak bakanlığın belirleyeceği okullarda da bu danışmanlık ve akreditasyon sürecini pilot olarak devlet okullarında da uygulamak istiyoruz. Bu ülkeyi başarılı hale getireceksek en ücra köşesindeki okula öğrenciye, öğretmene dokunma mecburiyetimiz var.

– Biz bir sivil toplum örgütüyüz, kâr amaçlı bir kurum değiliz. Binlerce yoksul öğrencimize nitelikli burslar veren bir kurumuz. Bu özelliğimizi devlet okullarına da taşımak istiyoruz. Bakanlığımızla yapacağımız görüşmelerle akreditasyon ve danışmanlık süreçlerinin nodüllerini devlet okullarında bir sivil toplum mantığıyla hizmet olarak sunmak istiyoruz.

Testle tost arasına sıkışan bir nesil olmamalıdır

Pehlivanoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Bugün TED olarak Türkiye'deki eğitim sistemine baktığımız zaman maalesef ülkemizdeki en büyük sosyal adaletsizliğin eğitimde olduğunu görüyoruz. Türkiye'de eğitimde eşitlikten değil eğitimde adaletten yana bahsetmemiz gerektiğine inanıyoruz. Türkiye'de testle tost arasına sıkışmış bir nesil değil, çocukları sınavlarda başarılı olmak için kolundaki bileziği satan analar değil, eğitimin her noktasında bedeli olmadan da karşılanabileceği, parası olanla olmayan arasında adaletin sağlanabileceği, özel okullara gitmeyen çocukların ve okulların da yetkinlik süreçlerinin artırılabileceği bir yapıya gelmesi gerektiğine inanıyoruz.” TED Genel Müdürü Sevinç Atabay ise okullara uygulanacak danışmanlık ve akreditasyon sitemiyle ilgili teknik bilgileri paylaştı: “Danışmanlık kapsamında mevcut özel okullar, eğitim süreçlerinin kalitesini artırmak amacıyla kurumsal eğitim danışmanlığına başvurabiliyor. En az bir eğitim-öğretim yılı süren ve her yıl yenilenebilen bir uygulama olan kurumsal eğitim danışmanlığı kapsamında okullara insan kaynakları süreçleri, müfredat geliştirme ve yabancı dil eğitimi alanlarında bütünleşik bir danışmanlık içeriği sunuluyor. Akreditasyon sürecinde ise bir okulun akreditasyon sürecine kabul edilebilmesi için eğitsel, fiziksel, mali ve yönetsel yetkinliklerinin TED Okulu olmaya uygun olması gerekiyor.”