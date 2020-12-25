Eğitim uzaktan sınavlar yakından

MEB, 2020-2021 Eğitim Öğretim yılının birinci dönemini kapatıp, karne verebilmek için 4-22 Ocak tarihlerinde okullarda yüz yüze sınav yapacak. Seyreltilmiş sınıflarda sınav yapılacağı garantisi verilse de, öğrenci ve veliler ikna olmadı. Sınavların iptali için imza kampanyaları başladı.

İLKOKULA YOK

İlkokullarda sınav sıkıntısı yok. İlk 3 sınıfta zaten sınav yoktu. Salgına özel bu yıl 4. sınıflar da, sınavlarından muaf oldu. 5 milyon 280 bin ilkokul öğrencisi ve 371 bin ilkokul öğretmeninin okula gitmesi gerekmiyor.

Ortaokul ve liselerdeki 770 bin 878 öğretmen ile 11 milyon 332 bin öğrenci sınavlar için okula çağrıldı. Öğrenciler, bir yazılı sınava alınacak. Eğitime hiç açılmayan 6. 7. ve 10. 11. sınıflar 10 ay sonra ilk kez okula gidecek.

SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınavlar 4-22 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacak. Sınav süresi 40 dakika olacak. Sınav tarihi öğrenciye 1 hafta önce bildirilecek.

■ Ortaokul sınavları nasıl olacak?

Temel derslerden, yüz yüze bir yazılı yapılacak. Günde en fazla 2 sınav yapılacak. EBA'ya katılım süresi de notları etkileyecek.

■ Lise sınavları nasıl yapılacak?

Öğrenci, her dersten bir sınava girecek. Günde en fazla 3 sınav olacak. Ara tatil öncesi girilen sınav varsa notu geçerli olacak. Performans ödevleri, puanlanacak.

■ Öğrencilere sınavda ne sorulacak?

Öğrenci, sınava kadar işlenen konulardan sorumlu olacak. Soruları, her okulda öğretmenler zümresi belirleyecek.

■ Kronik hastalığı olan ne yapacak?

Ailesi veya kendisinde kronik hastalık olanlar 28 Aralık'a kadar okullarına başvuracak. Sınavlarına, sınıfta tek başlarına girebilecekler.

■ Sınava girmezlerse ne olacak?

Mazeret bildiren öğrenciler 15-25 Şubat tarihleri arasında sınava girebilecek.

ÖĞRENCİLER NE DİYOR?

“HASTALIKTAN KORKUYORUM”

Z.A: “Lise 1. sınıftayım. Okul yüzü hiç görmedim. 4 kardeşim var. EBA'ya çoğu zaman giremiyorum. Derse zar zor girsem de anlayamıyorum. Dersi geçtik. Çok korkuyorum, canımızdan da olacağız.”

“SINAVDA ZAYIF ALIRIM”

H.L: “8 kardeşiz, 6'sı öğrenci. Annemin bir telefonu dışında tabletimiz yok. Sırayla derse giriyoruz. Annemin interneti hemen bitiyor. Dersler de bitiyor. Sınavlarda zayıf alırım.”

“OKULA HİÇ GİDEMEDİK”

A.Ç: “İstanbul'un en iyi Anadolu lisesini kazandım. Yarım dönem 9. sınıfa gittim. Şimdi 10. sınıftayım, bir gün bile okula gidemedim. Dersi bilgisayardan görüyorum ama yüz yüze sınava gireceğim.”

‘ON-LİNE SINAV DA ÇOK SIKINTILI'

Eğitim Bilimci Prof. Dr. Ayla Oktay: “Üniversitede bile, on-line sınavda, bağlantı kopuyor, sıkıntı oluyor. Ortaokul ve lisedeki bir çocuk bu durumda çok kaygılanır. Uzaktan güvenli sınavda, öğrenciyi kontrol çok zor. Zaman kısıtlaması ve açık uçlu sorular olsa bu kez de, öğrenci çok zorlanıyor. ‘Görüntü açık' tutulursa, her çocukta bilgisayar yok. Bakanlığın çok fazla seçeneği yok. Öğrenci sayısı sınırlandırılıp, tedbir artırılacak. Sonuçta, bir not verilmesi gerekiyor.”

‘YOKSULA ZAYIF MI VERİLECEK?'

Öğrenci Veli Derneği (Velider) Genel Başkanı İlknur Kaya Bahadır: “Aileler, çocuğuna virüs bulaşmasından çok korkuyor. Asıl itirazları ise çocukların 10 aydır okula gitmemesi ve 6 milyon çocuğun uzaktan eğitim almaması kaynaklı. Özel okullardaki gibi her çocuğun özel imkanları yok. Salgında, eğitimdeki eşitsizlik büyüdü. Bu şartlarda, adil sınav yapılamaz. Canlı derse katılıma göre performans notu verilecek. Bilgisayarı olmadığı için derse girmeyen yoksul çocuklar zayıf mı alacak? Yüz yüze sınav istenmiyor. MEB’e, itiraz edeceğiz.”