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İlkokul, ortaokul ve lisede sınavlar nasıl yapılacak?

Türkiye’de yaşanan corona virüsü pandemisi sebebiyle okullarda eğitim tüm sınıflar için uzaktan yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitimin 22 Ocak tarihine kadar devam edeceğini açıkladı.

Güncellenme: 10:05, 23/12/2020
Haberler Eğitim
İlkokul, ortaokul ve lisede sınavlar nasıl yapılacak?

Bakanlık, okullarda sınavların nasıl gerçekleştirileceğini de belirledi. Bakanlığın açıklamasına göre bu dönem ilkokullarda sınav yapılmayacak. İlkokul öğrencilerinin karne notları, derslere katılım puanı ile belirlenecek. Derslere katılım puanı, öğrencilerin yüz yüze eğitimdeki performansı ve uzaktan eğitimin yapıldığı EBA TV’de ders takibine göre belirlenecek.

ORTAOKUL VE LİSEDE TEK SINAV YAPILACAK

Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir (1) yazılı/uygulama puanları ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacaktır. Sınav notu bulunmayan şubelerin sınavları, okul ortamında ve sosyal mesafe/hijyen tedbirlerine uygun olarak seyreltilmiş gruplar hâlinde gerçekleştirilecektir.

KARNELER ELDEN VERİLECEK

Bakanlık, 22 Ocak’ta okullarda karne dağıtımı olacağını da açıkladı. Karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince, farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacak.

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