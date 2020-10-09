Enstitüde yönetici derslikte öğrenci

Yetki-çıkar çakışması yaşandığını söyleyen akademisyenler, “Derste öğrencimiz ama enstitü de yöneticimiz. Öğrenciler arasında eşitsizlik ve hocalar üstünde not baskısı olacak. Hocası olarak, derste bir sıkıntı yaşasak, şikayet dilekçemizi enstitüde ona vereceğiz. Enstitü Müdürünün danışmanı olduğu için süreç objektif yürümez.” dedi.

“DÜŞÜK NOT VERİLMEZ”

Sınav sorularının enstitüye sınavlardan önce bildirildiği için sınav güvenliğinin tartışmalı hale geleceğini anlatan akademisyenler, “Bölüm Başkanı soruları saklasa da, isterse sınavdan önce soruları görür. Sınavlar, suistimale açık hale geldi. Soruları görmese bile zaten düşük not alsa da, enstitü sekreteri olduğu için hocalar düşük not vermekten çekinir.” diye anlattı.

NOT ORTALAMASI 91

Bölüme 15 öğrenci alınmasının Enstitü Bölüm Kuruluna bildirmesine rağmen ilan edilmeden sayının 30 kişiye çıkarıldığı da iddia ediliyor. DEÜ' de 6 bölüm için 23 Eylül'de Bilim Kurulu Sınavı yapıldı. Mülakat yapılmayan sınava 5 bin 700 öğrenci katıldı. ALES' de 73 puan alan Kotluk'un bu sınavla birlikte 91 puan ortalamasıyla, yüksek lisansa kabul aldığı kaydedildi.

SORULAR KİLİT ALTINDA

Etik tartışmalarını enstitü, “Bilim Kurulu Sınav soruları enstitüye gelmiyor. Kontenjan arttırılmasını Ana Bilim Dalı Başkanlığı istedi. Vize-final soruları enstitüye gelince, işlemleri öğrenci işleri yapar. Sorular kilit altına alınır. Sınavdan önce soruları enstitü müdürü veya enstitü sekreteri kimse göremez. Sorular, hocaların sorumluluğunda.” diye reddetti.