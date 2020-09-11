İBB’nin eğitim yardımı başvuruları başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), üniversite öğrencilerine eğitim yardımı, yeni eğitim-öğretim döneminde de devam ediyor. İhtiyaç sahibi gençlerin eğitim hayatlarına katkı sağlamak için verilen hizmetten geçen yıl 30 bin öğrenci faydalandı. Bu yıl da 30 bin öğrencinin her birine yıllık 3 bin 200 TL yardım yapılması planlanıyor.

15 Eylül’de başlayacak olan eğitim yardımı başvurularının yardımı sonuçları kasım ayında açıklanacak.

BAŞVURULARDA PANDEMİ ÖNLEMİ

İBB’nin eğitim yardımına başvurular, geçen yıl internet üzerinden yapılıyor, evraklar ise yüz yüze teslim ediliyordu. Bu yıl pandemi süreci nedeniyle başvurular hem internet üzerinden yapılacak hem de evraklar online kanalla teslim edilecek.

Üniversite öğrencileri https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/ adresini ziyaret ederek form dolduracak ve istenen belgeleri hazırlayıp yine aynı adres üzerinden sunacak.

BAŞVURU ŞARTLARI:

* T.C. vatandaşı olmak, öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi, önlisans veya lisans öğrencisi olmak, normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak, devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede yüzde 100 burslu öğrenci olmak, ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yıl sonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması, gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.

HANGİ BELGELER TESLİM EDİLECEK?

* Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript, nüfus cüzdanı fotokopisi, sabıka kaydı/disiplin cezası almadığına dair belge, ailenin maddi durumunu gösteren belgeler, varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler, varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi, öğrencinin kendisi ve ailesi için ikametgah belgesi, öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge.

KİMLER BAŞVURU YAPAMIYOR?

* Eğitim yardımından açıköğretim fakültesinde okuyan öğrenciler, uzaktan eğitim alanlar, ücretli değişim programında bulunanlar, 25 yaşından büyükler, öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar, yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler, yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvuramıyor.