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İOKBS sınavı ne zaman? Bursluluk sınavı tarihi belli mi?

Pandemi nedeniyle yapılan sınav tarihindeki değişiklik sonrası veliler ve öğrenciler 2020 İOKBS bursluluk sınavının ne zaman yapılacağını merak etmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen İOKBS bursluluk sınavı tarihinde değişiklik yapıldığını açıkladı. İşte bursluluk sınavı 2020 tarihi...

12:09 -
Haberler Eğitim
İOKBS sınavı ne zaman? Bursluluk sınavı tarihi belli mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) tarihinde değişiklik yaptı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflarda eğitim gören öğrencilere uygulanan İOKBS bursluluk sınavının tarihi pandemi dolayısıyla değiştirildi. Daha önceden 6 Haziran'da yapılacağı açıklanan sınavın tarihi değiştirilerek 5 Eylül 2020 Cumartesi günü yapılacağı açıklandı. İşte bursluluk sınavı tarihi ve detayları…

İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yaptığı açıklamada; “6 Haziran Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nın (İOKBS) 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır.” ifadelerine yer verdi.

Bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS sınavı için tarih belli mi?

BURSLULUK SINAVINDA HANGİ KONULAR ÇIKACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; “Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10'uncu ve 11'uncu sınıf öğrencilerimiz 9'uncu sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerimiz de sadece 9'uncu sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacak.” dedi.

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