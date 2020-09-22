İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB bursluluk sınavı için tarih verdi!

Corona virüsü sebebiyle bursluluk sınavına katılan öğrenciler, bu sene sadece ilk dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu tutulmuştu.

Yaklaşık bir milyon 300 bin öğrencinin katıldığı bursluluk sınavının soru kitapçığı ve cevap anahtarı da geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu.

BURSLULUK SINAVI SORU VE CEVAPLARI

BURSLULUK SINAVI NEDİR?

5. sınıftan 11. sınıfa kadar öğrencilerin girdiği bursluluk sınavı ile devlet, uzun yıllardır öğrencilere burs ve kalacak yer desteği sağlamaktadır. Öğrencilerin belirlenmesine ise İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı aracılığıyla karar verilir. Eski adı Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı olan bu sınavda yüksek not alan öğrencilere burs imkanı sağlanır. Tüm burslar ve kalacak yer geri ödemesizdir.