Kars’ın Kümbet köyünde EBA’ya erişemeyen öğrenciler yardım çağrısında bulundu

Kars’ın Arpaçay ilçesi Kümbet köyünde ve civar köylerde yaşanan şebeke sorunu nedeniyle çok sayıda öğrenci uzaktan eğitimden yararlanamıyor.

Bir üniversite öğrencisi, şebeke sorununun olmadığı için Kars-Tiflis-Bakü demir yolu üzerinde EBA’dan derslere katılmaya çalışan küçük öğrencilerin halini cep telefonu kamerasına kaydederek yetkililerden yardım istedi.

“ŞEHİRDEKİ ÖĞRENCİLERLE AYNI HAKLARA SAHİP OLMAK İSTİYORUZ”

Görüntüleri Kümbet köyünde çektiğini belirten üniversite öğrencisi şöyle konuştu:

* Köyümüzde yaşanan şebeke sıkıntısı dolayısıyla derslerimizi dinleyemiyoruz, EBA'ya katılamıyoruz.

* Ben üniversite öğrencisiyim. Üniversitemin düzenlediği derslere katılamıyorum.

* Biz de diğer şehirlerdeki öğrencilerle aynı haklara sahip olmak istiyoruz. Köyde yaşadığımız için diğerlerinden eksik kalmak istemiyoruz.

* Eğitimimizi almak istiyoruz. Eğitimimizi tamamlamak istiyoruz. Lütfen bize yardım edin.

MİNİK ÖĞRENCİLER YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNDU

EBA'dan yararlanamayan küçük yaştaki öğrenciler de yardım çağrısında bulundu. Öğrenciler, şu ifadeleri kullandı:

* Evimizden buraya kadar geliyoruz, çok yoruluyoruz. Lütfen bize yardım edin. Evimizden burası bir kilometre uzakta. Lütfen bize yardım elinizi uzatın.

* Biz de anlayamadığımız dersleri şehirdeki öğrenciler gibi evimizde oturup izlemek istiyoruz. Havalar soğuduğundan dolayı artık çıkamıyoruz, üşüyoruz.

* Evimizden her gün buraya gelmek çok zor oluyor. Ondan dolayı ben de şehirdekiler gibi evimde oturup dersimi evden izlemek istiyorum. Köyümüzde şebeke sıkıntısı var.

* Lütfen bizim sesimizi duyun. Kendinizi bizim yerimize koyun. Gelirken kanallar, köprüler, dereler, tilkiler, sahipsiz köpekler, her şey olabiliyor. Başımıza neler geleceğini tahmin edemiyoruz. Lütfen bizim sesimizi duyun.

* Yıllardır köyümüzde şebeke sorunu var. Buraya çıkabilmek her zaman çok zor oluyor. Bizim köydeki hava şartları çok zor. Ondan dolayı burayı her gün inmek-çıkmak bizim için çok zor oluyor. Lütfen bize yardım edin.

* Büyüklerimize, kaymakamlığa sesleniyorum; bize yardım edin lütfen.

“KIŞIN BU İMKANLARA DA SAHİP OLAMAYACAĞIZ”

Minik öğrencilerin yardım çağrılarının ardından tekrar açıklamada bulunan üniversite öğrencisi ise şu ifadeleri kullandı:

* Köyümüzde ve çevre köylerde yaşanan şebeke sıkıntısı dolayısıyla EBA'dan derslerimizi canlı olarak izleyemiyoruz.

* Bu durumdan mağduriyet duyan sadece biz öğrenciler değiliz. Büyüklerimiz de aynı şekilde bizim gibi mağdur.

* Evimizden hiç kimseyle telefondan konuşamıyoruz. İnternete bağlanamıyoruz, derslerimizi dinleyemiyoruz. Lütfen sesimizi duyun.

* Köyümüzden buraya kadar bir kilometre yol yürümek zorunda kalıyoruz.

* Şimdi bunları yapabiliyoruz ama kışın bu imkanlara dahi sahip olamayacağız. Lütfen öğrencilerimizin de sesini duyun.

“ÇOCUKLARIMIZA KULAK VERELİM”

Bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan eski CHP Milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a seslenerek şunları belirtti:

* Bu görüntüler memleketim Kars’tan geldi. Kümbet Köyü’ndeki çocuklar, videoyu izleyen herkese ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sesleniyor.

* Sayın Selçuk, gördüğünüz üzere, sizin anlattığınız gibi tozpembe bir tablo yok. Çocuklar ne internete girebiliyor, ne de derslere katılabiliyor.

* Kars’ın Kümbet Köyü’nde yaşayan çocuklarımızın çağrısını önceki videoda yayınlamıştım.

* Bir kızımız o kadar içten konuşmuş ki; bana gönderilen aynı konudaki 2. videoyu sizin de görmenizi istedim. Şimdi çocuklarımıza kulak verelim.

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