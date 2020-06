KPSS başvuru ekranı: ÖSYM KPSS başvuru kılavuzunu yayınladı! Başvuru nasıl yapılır?

ÖSYM tarafından 2020 yılında 4 yıllık üniversite mezunları için düzenlenecek olan, Kamu Personel Seçme Sınavı başvuruları başladı. KPSS başvuru kılavuzu yayınlandı ve bu sene KPSS başvurularına 5 TL zam yapılarak 80 TL’ye yükseldi.

KPSS BAŞVURU EKRANI VE DETAYLAR

Sınava, lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak,sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar

başvurabilecek. İşte başvuru ekranı ve başvuru kılavuzu…

KPSS BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYIN

2020 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020

2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020

2020 EKPSS: 11 Ekim 2020

2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020

2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020

2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020

ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ…

KPSS ÜCRETLERİ



KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin): 80,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin): 55,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin): 80,00 TL