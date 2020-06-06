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KPSS başvuru ne zaman? KPSS başvuruları ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? İşte 2020 KPSS sınav zamanı…

Kamuda memur olmak için çalışmalarını sürdüren vatandaşlar, KPSS başvuru ne zaman sorusunu internette aratıyor. ÖSYM, yenilen sınav takviminde KPSS başvuru tarihlerini de açıkladı. Tüm detayların yer aldığı ÖSYM güncellenen sınav takvimine göre KPSS başvuru 30 Haziran’dan başlayacak. Peki, KPSS başvuru ne zaman bitecek? KPSS başvurusu için son gün ne zaman? İşte güncellenen ÖSYM takvimine göre KPSS başvuru tarihleri…

12:29 -
Haberler Eğitim
KPSS başvuru ne zaman? KPSS başvuruları ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? İşte 2020 KPSS sınav zamanı…

Memur adaylarının merakla beklediği tarihler nihayet belli oldu. ÖSYM, corona virüsü sebebiyle tarihlerinde değişiklik olan sınavlar için yeni takvimi açıkladı. Güncellenen yeni sınav takvimine göre KPSS başvuruları 30 Haziran'da başlayacak. İşte KPSS 2020 sınavı için önemli tarihler…

LİSANS, ÖNLİSANS VE ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHİ

Memur adaylarını yakındıran ilgilendiren KPSS sınavının başvuru tarihleri açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, KPSS Lisans Başvuruları, 30.06.2020 ve 13.07.2020 tarihleri arasında, KPSS Önlisans Başvuruları ise 21.08.2020 ve 02.09.2020 tarihleri arasında yapılabilecek.

KPSS geç başvuru ve sonuç tarihleri ise şu şekilde; Geç başvuru 22 Temmuz’da, sonuçlar ise 22 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ…

Foto: DepoPhotos


KPSS 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020

2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020

2020 EKPSS: 11 Ekim 2020

2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020

2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020

2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020

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