KPSS geç başvurusu nasıl yapılır? KPSS geç başvuru tarihi geldi!

KPSS sınavı için 30 Haziran-13 Temmuz tarihleri arasında başvuru yapmayan adaylar, geç başvuru günlerinde işlemlerini tamamlayabilecek. Geç başvurularda sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak ödenmektedir. Peki 2020 KPSS geç başvurusu nasıl yapılır?

GEÇ BAŞVURU GÜNLERİNDE OTURUM EKLEME İŞLEMİ

30 Haziran-13 Temmuz 2020 tarihleri arasında KPSS’nin Genel Yetenek ve Genel Kültür Oturumuna başvuran ancak, KPSS’nin diğer oturumlarına girmek istemediği için ilgili oturumlara ait seçenekleri işaretlemeyen adaylar, geç başvuru günlerinde bu oturumlara girmek için başvuru yapabilecekler ve geç başvuru sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayabileceklerdir. 30 Haziran-13 Temmuz 2020 tarihleri arasında girmek istediği oturumları seçerek sınav ücretini yatıran adaylar, sistemde kayıtlı oturum bilgilerini geç başvuru günlerinde değiştiremezler.

KPSS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ VE İŞLEMLERİ

30 Haziran-13 Temmuz 2020 tarihleri arasında başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru günlerinde 2020-KPSS başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvuru günlerinde ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

KPSS KILAVUZU