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KPSS ne zaman? İşte ertelenen KPSS tarihleri…

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından corona virüsü önlemleri kapsamında bazı sınavların ertelendiği açıklandı. Her yıl milyonlarca adayın ter döktüğü KPSS de ertelendi ve yeni tarihler ÖSYM tarafından duyuruldu. KPSS Alan Bilgisi Sınavı 12-13 Eylül'de, Genel Yetenek, Genel Gültür ve Eğtim Bilimleri oturumları ise 6 Eylül'de yapılacak.

09:16 -
Haberler Eğitim
KPSS ne zaman? İşte ertelenen KPSS tarihleri…

ÖSYM, içerisinde KPSS’nin de yer aldığı bazı sınavların tarihini yeniden düzenledi. İşte KPSS tarihleri…

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

2020-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınavları 6 Eylül 2020 tarihinde yapılacak.

2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün sınavı 12 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün sınavı 13 Eylül 2020 tarihinde yapılacak.

2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı ise 20 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.

2020-KPSS Ön Lisans sınavı da 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak.

Corona KPSS ÖSYM
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