KPSS ne zaman? İşte ertelenen KPSS tarihleri…

ÖSYM, içerisinde KPSS’nin de yer aldığı bazı sınavların tarihini yeniden düzenledi. İşte KPSS tarihleri…
KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?
2020-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınavları 6 Eylül 2020 tarihinde yapılacak.
2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün sınavı 12 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.
2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün sınavı 13 Eylül 2020 tarihinde yapılacak.
2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı ise 20 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.
2020-KPSS Ön Lisans sınavı da 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak.