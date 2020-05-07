KPSS ne zaman yapılacak? 2020 KPSS lisans Alan Bilgisi, ÖABT sınav tarihleri…

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) kapsamında yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) uygulama takvimi belli oldu. ÖSYM’nin yayımladığı sınav takvimine göre bu sene KPSS lisans sınavı 6 Eylül 2020’de yapılacak. İşte 2020 KPSS sınav tarihleri…

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Hayatlarını bir nebze olsun garantiye almak isteyen memur adayları, KPSS sınav başvurularının ne zaman olacağını merak ediyor. ÖSYM tarafından yayınlanan KPSS kitapçığında başvuru tarihleri açıklanmadı. Ancak yakın zaman içinde başvuru tarihlerinin duyurulması bekleniyor.

2020 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020

2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020

2020 EKPSS: 11 Ekim 2020

2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020

2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020

2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020