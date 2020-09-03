KPSS sınav giriş belgesi ve sınav yerleri nasıl öğrenilir?

KPSS Lisans sınavı giriş yerleri yayınlandı ve Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C kimlik no ve şifre ile giriş yapılarak öğrenilebiliyor. Sınav giriş belgesi kadar sınav saati de önem taşıyor. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre Genel Kültür Oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak, Lisans Eğitim Bilimleri Oturumu için ise adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

KPSS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile 2020-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri Oturumuna katılacak adaylar sınav giriş yerlerini ve belgelerini aşağıdaki link üzerinden edinebilirler.

2020 KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN ÖNEMLİ UYARI

ÖSYM’nin açıklamasına göre; Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf olmasına özen göstermelidirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır. Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM’nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır.