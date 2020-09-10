KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?

ÖSYM'nin yapacağı açıklama sonrasında adaylar, soru kitapçığını ve cevap anahtarını AİS üzerinden görebilecek. KPSS lisans sınavının sonuçları ise ÖSYM tarafından 22 Ekim tarihinde duyurulacak.

KPPS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILACAK?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır. MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır.

