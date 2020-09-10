Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?

Memur olmak isteyen lisans mezunu adaylar, geçtiğimiz hafta sonunda KPSS sınavında ter döktü. Sınava katılım gösteren vatandaşlar, ÖSYM’nin yapacağı cevap anahtarı açıklamasını bekliyor. Geçtiğimiz sene soru kitapçığı ve cevap anahtarı sınavdan iki gün sonra açıklanmıştı. Bu sene de yakın zamanda ÖSYM’nin açıklama yapması bekleniyor.

10:11 -
Haberler Eğitim
KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?

ÖSYM'nin yapacağı açıklama sonrasında adaylar, soru kitapçığını ve cevap anahtarını AİS üzerinden görebilecek. KPSS lisans sınavının sonuçları ise ÖSYM tarafından 22 Ekim tarihinde duyurulacak.

KPPS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILACAK?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır. MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır.

 

Almanca Arapça Çince İspanyolca İtalyanca Japonca KPSS meb ÖSYM Rusça sınav YDS
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more