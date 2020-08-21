Kroniksen okula bildir

Öğretmenler, e-nabızda kayıtlı kronik hastalıklarını okullara bildiriyor. Kronik hastalıktan ilaç kullanan öğrenciler de, 21 Eylül’de reçetelerini okul idaresine bildirecek. Kronik hastalıktan 100 binden fazla öğrenci öğretmen mobil eğitime alınabilir. Uzaktan eğitime erişim imkanları inceleniyor. 100 öğrenciden 33’ünün bilgisayarı yok.
İlk ve orta dereceli okullarda 18 milyon 108 bin 860 öğrenci ve 1 milyon 77 bin 307 öğretmen var. 21 Eylül’de öğretmen ve öğrencilerin tamamından Covid-19 testi istenilecek mi? belirsizliğini koruyor. Ancak kalp, tansiyon, şeker vb e-nabız sisteminde kayıtlı kronik hastalıklarla ilgili öğretmenlerin okul idarelerine ‘Acil’ bildirim yapması istendi. Öğretmenler bildirim yapmaya başlarken, kronik rahatsızlığı olan öğrencilerin de ilaç listelerini okulların açılması beklenen 21 Eylül’de okul idarelerine bildirmesi istenecek.
MEB'in uzaktan eğitime erişimde internet sorununu çözmek için önümüzdeki hafta GSM şirketleri ile anlaşarak, öğrenci başına 8 GB ücretsiz internet vermesi bekleniyor. Öte yandan OECD Covid-19 Salgını Uzaktan Eğitim Raporu'na göre; Türkiye halen internet erişiminde 77 ülke içinde 70. sırada yer alıyor.
100 öğrenciden 33’ünün bilgisayarı yok. Türkiye bu alanda sıralamada 77 ülke arasında 64'üncü oldu. Eğitim Sen’in araştırması ise kırsal kesimde yüzde 93.8 oranında teknolojik altyapı ve bilgisayar eksikliği sıkıntısı olduğunu ortaya çıkardı.
Sınıflarda damlacık
– Damlacık oluşturması nedeniyle sınıfta yüksek sesle aktivite yapılmayacak.
– Öğretmenler odasına misafir veya ziyaretçi kesinlikle kabul edilmeyecek.
– Öğrenciler sınıfta ve serviste her zaman aynı sıra veya koltuğa oturacak.
– Nöbetçi öğretmenler tuvalette hijyeninden de sorumlu olacak.
– Öğrencilere psikolojik destek verilip, paylaşımları gizli tutulacak.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Öğrenci, Öğretmen, Veli, Okul İdaresi” için 4 rehber hazırlandığını açıkladı. Okullar açılınca 2 bin denetmen okullarda hijyen ve sosyal mesafe denetimi yapacak. 21 Eylül'de okullar açılırsa uygulanacak tedbirler şöyle;
– Okul girişlerinde hastalık belirtisi olanlar izole odaya alınacak.
– Yatılı okullarda yatakhaneler en az 2 saat havalandırılacak.
– Okul mescitlerinde eşya ve malzemelerin ortak kullanımı yasaklandı.
– Kronik hastalar ve 65 yaş üstündekiler mümkünse öğrencileri okula bırakmayacak.
– Öğrenciler birbirinden silgi/ kalem dahil hiçbir araç gereç alıp vermeyecek.
– Veli ve öğrenci toplantıları artık uzaktan ve online yapılacak.
– Zorunlu olmadıkça, veliler okul bahçesine alınmayacak.
– Velileri okullara çat kapı değil randevu alarak girebilecek.
– Öğretmenlerle telefon, e-posta veya mesajla görüşülecek.
– Kronik hastalığı olan öğrenciler ve ilaçları idareye bildirilecek.
Yatakhanelerde 548 bin öğrenci var
İstanbul Erkek’ ten, Robert Kolej’e, Galatasaray’dan, Darüşşafaka’ya ve Kabataş Erkek Lisesi’ne kadar köklü okullar yatılı öğrencilerinin uyum sağlaması için eğitime 1 hafta erken başlamak istiyor. Darüşşafaka, MEB’e başvuracak.
ANADOLU’DAN GELECEKLER
Türkiye’de devlet parasız yatılı ve özel okullar dahil 5 bin 613 okulda 548 bin öğrenci yatılı eğitim alıyor. Yatakhane hijyen şartlarını Bakanlık, yatılı-pansiyonlu okullara bildirdi. LGS’ de Anadolu’nun dört bir yanından kazanıp farklı şehirlere okumaya giden ve eğitimlerini yatılı sürdüren öğrenciler için yatılısı olan okulların erken açılması bekleniyor.
Sağlık raporu olmayan kapıdan alınmayacak
“157 yıllık tarihimizde Darüşşafaka’nın kapısından ilk kez Sağlık Kurulu Raporu olmayan hiç kimse giremeyecek. Öğrencilerimizden zaten Sağlık Raporu alıyorduk. Edirne’den Hakkari’ye bu yıl 120 öğrencimiz daha geliyor. 929 öğrencinin tamamı yatılı okuyor. Yeni döneme, uyum sorunu yaşanmaması için MEB’e okulumuzu 21 Eylül’den 1 hafta erken açması için başvuracağız. Yatakhaneden, yemekhaneye her alan için A, B,C, D senaryoları yapıldı. Virüs seyrine göre arzu etmesek de, şartlar ülke genelinde daha da ağırlaşır ise Darüşşafaka en kötü şartlarla mücadele için hazırlandı. Şu anda gerekmese de, Anadolu’dan gelen çocukları okul yatakhanesinde yatırıp, ailesi İstanbul’da olanları izole araçlarla hergün evlerinden alıp bırakabiliriz.”
“BU VEBALi TAŞIYAMAYIZ”
“Milletin bağışıyla, milletin çocuklarını okutuyoruz. Darüşşafaka’ya emanet çocukları evimizdeki evlatlarımızdan ayırmıyoruz. Ekibimiz, 24 saat tetikte çalışıyor. Emanet yavrularımızın vebalini taşıyamayız. En steril şartlarda sağlıkla, en iyi eğitimi alacaklarından hiç kimsenin şüphesi olmasın. Tedbirlere rağmen küresel riskin sürdüğünü de, asla göz ardı etmiyoruz.”