KYK yurt, burs ve kredi başvuru tarihleri için bekleyiş sürüyor

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nce her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvurularının, bu yıl yaşanan olağanüstü süreç nedeniyle ilerleyen günlerde belirlenmesi bekleniyor. Bakanlığın yaptığı açıklamada; “Her yıl ağustos ayında aldığı yurt başvurularını, bu yıl yaşanan pandemi süreci sebebiyle Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı akademik takvime göre belirlenecek ve kamuoyuyla paylaşılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK yurt başvuruları geçen sene 19 Ağustos'ta başlayıp 26 Ağustos’ta son bulmuştu. Yükseköğretim Kurumu da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada üniversite yönetimlerinin yeni dönem için 1 Ekim'den sonra planlama yapmasını söylemişti. Yani KYK yurt başvuruları bu tarihe göre planlanarak açıklanacak.

KYK BURSU 2020 NE KADAR?

2020’de kredi ve burs 550 lira olarak ödeniyor.

KİMLER BURS ALAMAZ?

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

–2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

–Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

–Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

–Yabancı uyruklu öğrenciler,

–Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

–Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

–Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

–Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

–Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

–Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler , burstan yararlanamazlar.