LGS başvuru kılavuzu ne zaman yayımlanacak? 2020 LGS konuları neler?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS’nin zamanında (7 Haziran 2020) yapılacağını ertelemenin söz konusu olmadığını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Bugün yapılan açıklamalarda ise LGS başvurularının otomatik olarak yapılacağı duyuruldu. Veliler ve örğencilerin yakından takip ettiği LGS sınavı ile ilgili tüm detayların yer aldığı 2020 LGS başvuru kılavuzunun ise 3 Nisan’da yayımlanacağı Bakan Selçuk tarafınfan paylaşıldı. Peki LGS konuları neler? İşte LGS hakkındaki son gelişmeler…

LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

Katıldığı bir televizyon programında kendisine yöneltilen LGS sorusunu yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; “LGS zamanında yapılacak, ertelenme söz konusu değil. Hafta başında hem YKS’de hem de LGS’de çıkacak soruların konu dağılımı nasıl olacak bunları da paylaşacağız. Benim ailelere söyleyeceğim şey şu, hiçbir öğrenciyi zorla bir yere götüremezler. Bir öğrencinin dıştan değil de içten motivasyonu önemli, bunu yapabilmek için de çocuğun dengeli bir hayata ihtiyacı var. Bu iş sadece zihinsel bir şey değil, aynı zamanda hareketsel bir şey.” dedi.

MEB tarafından yapılan açıklama ile birlikte LGS sınavının bu yıl hangi tarihte yapılacağı geçtiğimiz aylarda yayınlanan MEB takviminde açıklandı. Buna göre, LGS kapsamındaki merkezi sınav 7 Haziran 2020 tarihinde yapılacak. Virüs önlemleri nedeniyle tarihin değişebileceğine dair açıklama yapıldı, yeni tarih açıklandığı takdirde haberimizde olacak.

LGS BAŞVURU KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada LGS kılavuzunun 3 Nisan 2020 tarihinde yayımlanacağını duyurdu.

7 Haziran 2020 LGS'nin başvurularını otomatik olarak yapacağız. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde başvuru işlemlerinin uzaktan yapılabilmesi için gerekli altyapıyı hazırladık. Sınav kılavuzunu geçen yıl olduğu gibi 3 Nisan'da yayımlayacağız.Her şey planlanıyor ve yapılıyor. pic.twitter.com/d4Vid0Ioxp — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) March 30, 2020

LGS KONULARI NELER OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı 8. sınıf yıllık planlarına göre,

8. SINIF 1. DÖNEM TÜRKÇE KONULARI

-Fiilimsiler

-Sözcükte Anlam (Çok Anlamlılık)

-Söz Gruplarında Anlam (Kalıplaşmamış Söz Grupları)

-Deneyimler ve Atasözleri

-Cümlenin Öğeleri

-Söz Sanatları

-Yazım Kuralları

-Noktalama İşaretleri

-Cümlede Anlam (Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri – Örtülü Anlam – Öznel-Nesnel Anlam)

-Metin Türleri

-Cümle Türleri

8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK KONULARI

-Çarpanlar ve Katlar

-Üslü İfadeler

-Kareköklü İfadeler

-Veri Analizi

-Basit Olayların Olma Olasılığı

-Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler

8. SINIF 1. DÖNEM FEN BİLİMLERİ KONULARI

-Mevsimler ve İklim

-DNA ve Genetik Kod

-Basınç

-Madde ve Endüstri

8. SINIF 1. DÖNEM İNKILAP TARİHİ KONULARI

-Bir Kahraman Doğuyor

-Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar

-Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm

8. SINIF 1. DÖNEM İNGİLİZCE KONULARI

-Friendship

-Teen Life

-In the Kitchen

-On The Phone

-The Internet

8. SINIF 1. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ KONULARI

-Kader ve Kaza İnancı

-İnsanın İradesi ve Kader

-Kaderle İlgili Kavramlar

-Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.)

-Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı

-İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem

-Zekât ve Sadaka İbadeti

-Zekât ve Sadakanın Bireysel ve Toplumsal Faydaları

-Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Şuayb (a.s.)

-Bir Sure Tanıyorum: Maûn Suresi ve Anlamı

-Din, Birey ve Toplum

-Dinin Temel Gayesi