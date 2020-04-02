YKS'nin ertelenmesinin ardından gözlerin döndüğü LGS sınavının ertelenip ertelenmediği merak ediliyor. Corona virüsü salgını nedeniyle birçok sınav ertelendi. Peki 2020 LGS ertelendi mi? LGS ne zaman yapılacak?

LGS ERTELENDİ Mİ?

Katıldığı bir televizyon programında kendisine yöneltilen LGS sorusunu yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; “LGS zamanında yapılacak, ertelenme söz konusu değil. Hafta başında hem YKS’de hem de LGS’de çıkacak soruların konu dağılımı nasıl olacak bunları da paylaşacağız. Benim ailelere söyleyeceğim şey şu, hiçbir öğrenciyi zorla bir yere götüremezler. Bir öğrencinin dıştan değil de içten motivasyonu önemli, bunu yapabilmek için de çocuğun dengeli bir hayata ihtiyacı var. Bu iş sadece zihinsel bir şey değil, aynı zamanda hareketsel bir şey.” dedi.

LGS NE ZAMAN?

LGS 7 Haziran 2020 tarihinde yapılacak.