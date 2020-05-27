LGS ne zaman yapılacak? LGS sınav giriş belgesi ve LGS konuları…

İyi bir lisede okumak için çalışmalarını sürdüren 8. sınıf öğrencileri, LGS sınavının ne zaman olacağını merak ediyor. Corona virüsü sebebiyle ÖSYM güncellenen sınav takvimini açıkladı. İşte LGS ile ilgili son gelişmeler…

LGS 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

Türkiye'de corona virüsü ile ilgili normalleşme adımları atılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde yapılan kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS sınavının ne zaman yapılacağını da belirtti. Buna göre; daha önce 7 Haziran'da yapılması planlanan LGS 2020 sınavı 20 Haziran tarihinde yapılacak.

LGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sınav giriş belgeleri sınavdan en az 7 gün önce e-Okul veli bilgilendirme sisteminden ilan edilecektir. Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınavdan en az 7 gün önce e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecektir.

LGS KONULARI BELLİ OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) soru çıkacak konu ve kazanımları açıkladı. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın web sayfasında yayınlanan kılavuza göre konular şöyle:

Türkçe: Söz varlığı, anlama, yazma.

Matematik: Sayılar ve işlemler, üslü ifadeler, karaköklü ifadeler, veri işleme, olasılık, cebir.

Fen bilimleri: Mevsimler ve iklim/Dünya ve evren, DNA ve genetik kod/canlılar ve yaşam, basınç/fiziksel olaylar, madde ve endüstri/madde ve doğası.

T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük: Bir kahraman doğuyor, milli uyanış, milli bir destan.

Din kültürü ve ahlak bilgisi: Kader inancı, zekat ve sadaka, din ve hayat.