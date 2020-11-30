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Mersin’de anaokulu ve anasınıflarında uzaktan eğitime geçildi

 Mersin'de Covid-19 tedbirleri kapsamında özel kurumlar hariç anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında 4 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan eğitime geçilmesi kararı alındı.

Güncellenme: 10:33, 30/11/2020
Haberler Eğitim
Mersin’de anaokulu ve anasınıflarında uzaktan eğitime geçildi

Mersin Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından corona virüsü tedbirleri kapsamında bazı kararlar alındığı bildirildi.

Alınan kararlara ilişkin yapılan açıklamada, “Covid-19 salgınının seyri dikkate alındığında, 30 Kasım 2020 – 4 Ocak 2021 tarihleri arasında ilimiz genelindeki resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında (özeller hariç) eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine, kaymakamlar başta olmak üzere ilimiz genelinde yetkili tüm kişi ve kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda hareket edilmesi, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususu, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin oy birliği ile kabul edilmiştir” denildi.

Corona Mersin uygulama
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