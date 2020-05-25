Okullar ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim (EBA) bitti mi?

Milyonlarca öğrenci ve öğrenci velisinin merak beklediği ‘okullar ne zaman açılacak' sorusunun cevabı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta yapılan kabine toplantısı sonrasında okulların bu dönem içerisinde bir daha açılmayacağını belirtmişti. Peki, okullar ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim ne zaman bitecek? İşte detaylar…

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim öğretim yılı önümüzdeki Eylül ayında başlayacaktır.” dedi.

UZAKTAN EĞİTİM BİTTİ Mİ?

Kabine toplantısı sonrası alınan okulların bir daha açılmayacağı karar sonrasında öğrenciler ve öğrenci velileri uzaktan eğitimin akıbetini merak etmişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından konu ile ilgili açıklama yaptı ve uzaktan eğitimin 19 Haziran’a kadar devam edeceğini söyledi.