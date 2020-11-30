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Okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Son aylarda artan corona vakaları eğitimi de etkiledi. Geçtiğimiz haftalarda alınan tedbirler kapsamında okullardaki eğitim-öğretimin yıl sonuna kadar online olarak sürdürülmesi kararı alındı.

Güncellenme: 10:33, 30/11/2020
Haberler Eğitim
Okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

MEB’in geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, “Resmî, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetleri, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.

BAKANLIK TARİH VERDİ

Erdoğan'ın yaptığı açıklamadan kısa bir süre sonra da Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni bir duyuru geldi. Bakanlık, Resmî, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerinin 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğini belirtti.

23 KASIM'DA BAŞLAYACAKTI

Corona virüsü salgını sonrası ara verilen yüz yüze eğitim süreci 21 Eylül'de yeniden kademeli olarak başlamıştı.

16 Kasım'da ara tatile giren okulların 23 Kasım'da yeniden açılması planlanıyordu.

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