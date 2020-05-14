ÖSYM sınav başvuru tarihleri belirlendi! İşte 2020 yeni ÖSYM sınav takvimi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takvimini güncelledi. Binlerce kişinin katıldığı KPSS, ALES, DGS, MSÜ, DUS, TUS, YDS, YÖKDİL, EKPSS gibi sınavların uygulanacağı ve başvuru tarihleri belirlendi. Corona virüsü sebebiyle birden fazla kez değiştirilen bazı sınavların tarihleri de netleşmiş oldu. İşte 2020 ÖSYM yeni sınav takvimi ve başvuru tarihleri…

2020 ÖSYM SINAV BALVURU TARİHLERİ BELİRLENDİ

ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, Başkanlığımızca, Koronavirüs (Covid-19) pandemisi öncesinde ÖSYM Sınav Takvimi ile kamuoyuna duyurulan ancak; Covid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik Devletimizce alınan tedbirler kapsamında uygulanma tarihleri yeniden düzenlenen sınavların, başvuru tarihleri belirlenmiştir. 2020 ÖSYM Sınav Takvimi güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yayımlanmıştır. Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur. ÖSYM BAŞKANLIĞI

2020 ÖSYM SINAV TAKVİMİ



















