ÖSYM sınav takvimi belli oldu! ALES, YDS, YKS, KPSS ne zaman?

Her yıl milyonlarca adayın ter döktüğü sınavların tarihleri ÖSYM 2020 sınav takvimi ile açıkladı. Resmi siteden yapılan açıklamada YKS KPSS ALES YDS sınav tarihleri yer alıyor. Buna göre; 20-21 Haziran 2020'de yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) başvuruları, 6 Şubat-3 Mart 2020'de alınacak, sonuçlar 23 Temmuz 2020'de açıklanacak. Peki, KPSS ALES YDS başvuruları ne zaman başlıyor? İşte, 2019 ÖSYM sınav takvimi…

2020 YDS SINAV TARİHİ NE ZAMAN

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 12 Nisan tarihinde yapılacak. YDS başvuru tarihi ise, 19 Şubat ile 26 Şubat arasında gerçekleştirilecek ve geç başvuru tarihi ise 10 Mart olarak belirlendi. YDS/1 sınav sonucu ise 7 Mayıs tarihinde açıklanacak.

KPSS SINAVI NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 19 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 25 Temmuz'da, 2. gün oturumları 26 Temmuz'da gerçekleşecek. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 9 Ağustos'ta yapılacak. Tüm oturumların sonuçları ise 10 Eylül'de ilan edilecek.

DGS NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 5 Temmuz'da yapılacak, sonuçları 29 Temmuz'da duyurulacak.

ALES NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 3 Mayıs'ta yapılacak, sonuçları ise 28 Mayıs'ta açıklanacak. 20 Eylül'de gerçekleştirilecek ALES/2'nin sonuçları 15 Ekim'de, 29 Kasım'da düzenlenecek ALES/3'ün sonuçları da 24 Aralık'ta ilan edilecek.