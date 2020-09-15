ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemine (AİS) E Devlet ile kayıt yapılabilecek…

ÖSYM yayımladığı duyuruda, “e-Devlet şifresiyle “e-Devlet Kapısı” uygulaması üzerinden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olmak isteyen adaylar ilk olarak, https://ais.osym.gov.tr internet adresine giriş yaparak ekran üzerinde yer alan “e-Devlet ile Kayıt Ol” butonunu tıklayacaklardır.

Adaylar kendilerine açılan “e-Devlet Kapısı Kimlik Doğrulama Sistemi” ekranı üzerindeki “T.C. Kimlik No” ve “e-Devlet Şifresi” alanlarına gerekli bilgileri yazacaklar ve “Sisteme Giriş Yap” butonuna basarak, herhangi bir sınav başvurusundan bağımsız olarak ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kaydolacaklardır.

Adayların kimlik bilgileri ile Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartındaki fotoğrafı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden elektronik ortamda alınarak sisteme kaydedilecektir.” açıklamalarında bulundu.

ÖSYM ADAY İŞLEMLERİ SİSTEMİ E DEVLET KAYIT SAYFASI

Bu şekilde, e-Devlet şifresiyle “e-Devlet Kapısı” uygulaması üzerinden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olan adaylar, bir başvuru merkezine gitmeksizin Başkanlığımızca uygulanan herhangi bir sınava (ilgili sınava başvuru süresi içinde olmak kaydıyla) bireysel olarak internet üzerinden başvurularını yapabilecekleri gibi iletişim bilgilerini sisteme işleyebilecekler, eğitim bilgilerini kontrol edebileceklerdir. e-Devlet şifresiyle “e-Devlet Kapısı” uygulaması üzerinden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olunması, herhangi bir sınava başvuru olarak işleme alınmayacaktır.

e-Devlet şifresi, PTT Merkez Müdürlüklerinden T.C. Kimlik Numarası yazılı kimlik belgesiyle şahsen başvuru yapılarak alınmaktadır. e-Devlet şifresi yurt dışında Elçilik ve Konsolosluklardan da temin edilebilmektedir. e-Devlet şifresi, Başkanlığımız veya Başkanlığımız birimleri tarafından verilmemektedir.