Pedagojik formasyon kalktı mı? Ziya Selçuk’tan ‘Pedagojik Formasyon’ uyarısı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz yıllarda öğretmen adaylarının eğitim ve öğretim verebilmesi için alması gereken bir eğitim olan pedagojik formasyon hakkında merak edilen soruları yanıtladı. Daha önce yaptığı açıklamalarında 700 bin civarında atama bekleyen öğretmen var. İhtiyacımız ise 80 bin civarında. Her yıl ortalama 40 bin yeni mezun oluyor. Pedagojik formasyonu bunun için kaldırıyoruz. Hiç kimsenin formasyon alması gerekmiyor. Onu biz hal edeceğiz. Ekonomik imkanlar el verdikçe atama yapacağız.” demişti.

PEDAGOJİK FORMASYON KALKIYOR MU?

Bu açıklamanın ardından, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AkP Grup toplantısında Pedagojik formasyon ile ilgili sorulan soruya ‘Daha önce duyuru yaptık. Formasyon almayın dedik. Çok net şekilde söylüyorum. Önümüzdeki yıl formasyonu baz almayacağız.’ şeklinde cevap verdi.

PEDAGOJİK FORMAYON NEDİR?

Pedagojik formasyon, öğretmen adaylarının eğitim ve öğretim verebilmesi için alması gereken bir eğitim. Eğitim fakülteleri ‘pedagojik formasyon' dersi alarak mezun olurken, diğer öğretmen yetiştiren kurumların mezunları da isterse eğitim fakültelerinde bu eğitimi tamamlayabiliyor. Adaylara gelişim psikolojisi, ölçme-değerlendirme, sınıf yönetimi, rehberlik gibi dersler veriliyor. Bu programlara MEB Talim ve Terbiye Kurulu'nun açıkladığı yaklaşık 100'e yakın alandan mezun olan herkes katılabiliyor. Pedagojik formasyon programları, sadece eğitim/eğitim bilimleri fakültesi ve eğitim bilimleri bölümü olan üniversitelerde açılabiliyor.