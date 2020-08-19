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PMYO sınav tarihleri belli oldu! PMYO 2. sınıf dönem sonu sıva tarihleri ne zaman?

Corona virüsü sebebiyle yapılamayan Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) ikinci sınıf dönem sonu sınavlarının yapılacağı tarih açıklandı. Mezun olarak Emniyet Genel Müdürlüğü kadrosunda istihdam edilecek polis memuru ve komiser yardımcıları, mezuniyet sınav tarihlerini bekliyordu. İşte PMYO mezuniyet sınavları tarihleri…

09:31 -
Haberler Eğitim
PMYO sınav tarihleri belli oldu! PMYO 2. sınıf dönem sonu sıva tarihleri ne zaman?

Polis Meslek Yüksek Okulu'nda eğitimlerini tamamlayan 2. sınıf öğrencileri, eğitim sonu sınav tarihlerinin açıklanmasını bekliyordu. Corona virüsü nedeniyle ertelenen eğitim sonu sınavlarının, 04-05 Eylül tarihlerinde yapılacağını açıklandı.

PMYO EĞİTİM SONU SINAVI NE ZAMAN?

“03 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği hükümleri gereği, 2019-2020 eğitim öğretim yılında Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayarak mezun olacak öğrencilerin sınavları;

04-05 Eylül 2020 tarihlerinde öğrenim gördükleri Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerinde yapılacaktır.

Anılan yönetmeliğin 6’ncı maddesi gereği ilan olunur.”

Corona Emniyet PMYO Polis sınav
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