Polis Akademisi duyurdu! POMEM eğitim sonu sınavı ne zaman?

Polis Akademisi Başkanlığı 2020 yılı POMEM eğitim kurumlarından mezun olmaya hazırlanan öğrenciler için yapılan eğitim sonu sınavı tarihlerini açıkladı. Söz konusu sınava, okul müdürlüklerince kendilerine eğitim sonu sınavına gireceği bildirilen adaylar belirtilen günde ve yerde katılacaklar.

POMEM EĞİTİM SONU SINAVI NE ZAMAN?

Polis Akademisi Başkanlığı POMEM eğitim sonu sınav tarihleriyle ilgili duyuru yayımladı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

03 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği” hükümleri gereği, 24. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayarak mezun olacak öğrencilerin sınavları;

24-26 Mart 2020 tarihleri arasında öğrenim gördükleri Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde yapılacaktır.