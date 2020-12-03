Son dakika… Kreşler de kapatıldı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede anaokulları ve anasınıflarının yüz yüze kapatılmasına karar verilmiş ancak kreşlerle açıklama yapılmamıştı.

Diğer tüm kısıtlamalar Salı gününden itibaren uygulamaya alındı. Anaokulları kapatıldı ancak kreşler yüz yüze eğitime devam etti.

İstanbul'da belirsizlik bugün kreşlere gönderilen yeni talimatla sona erdi. Vali Yardımcısı Dr. Hasan Hüseyin Can imzasıyla kreşlere gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

İçişleri Bakanlığı'nın “Yeni Kısıtlamalar ve Tedbirler” konulu emirleri doğrultusunda ekte yer alan İl Hıfzısıhha Meclisi'nin 01.12.2020 tarihinde almış olduğu 110 sayılı kararın B-9 Maddesi'nde “Ana sınıfı ve anaokullarının faaliyetlerine ara verilmesi hükmü” bulunduğundan ilimizdeki resmi ve özel tüm anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitim yapılması hususunda gereğini rica ederim.”

ANNE BABALAR KARA KARA DÜŞÜNÜYOR

Çocuklarını kreşe gönderemeyecek çalışan anne babalar şaşkın. İzmir'de kreşlerin kapatılma kararı sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “0-6 yaş çocuğu olan çalışanlarımızı yeni bir düzenlemeye kadar idari izinli sayacağız” açıklaması yaparak ebeveynleri rahatlatmıştı. Diğer şehirlerde yetkililerin nasıl bir çözüm üreteceği merak konusu…

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