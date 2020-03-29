SÖZCÜ, gündeme getirmişti… 100 bin öğretmene maaş müjdesi yolda

Corona virüs nedeniyle okullar zorunlu olarak fiili eğitime kapatılınca 32 bini rehabilitasyon merkezlerinde olmak üzere yaklaşık 100 bin ücretli öğretmen beş parasız ortada kalmıştı. Ders saati başına 17 TL'den ayda ortalama 2 bin 40 TL gelir elde edebilen ücretli öğretmenler, ayrıca bir maaşları da olmadığı için ciddi sıkıntı yaşıyordu.

İLK CEVAP OLUMSUZDU

Sorunun çözülmesi için MEB'e başvuran ücretli öğretmenlere Bakanlık, “Yasal olarak inceledik. Ücretli öğretmenler, fiilen girdikleri ders ücreti üzerinden ücretlendirildiği için bu dönemde ücret almayacak” demişti. Okullar kapalı olduğu için, ayda ders başıma 17 TL ücret kazanabilen öğretmenler, 2 bin 324 TL olan asgari ücretten düşük gelirlerini de derse giremedikleri için kaybetmişti.

MAAŞ MÜJDESİ YOLDA

Öğretmenlerin umutla beklediği haberi MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu sosyal medya hesabından şöyle paylaştı;

“Sayın Bakanımız Ziya Selçuk, ücretli öğretmenler ve usta öğreticilerle ilgili Maliye Bakanlığımızla birlikte çalışıyoruz. Yakın zamanda bir açıklama gelecek”

ÖĞRETMENLER ÇOK SEVİNDİ

Öğretmenler arasında heyecan yaratan bu açıklamadan sonra sosyal medyada çok sayıda teşekkür paylaşımı yapıldı. Ücretli öğretmenlerin, “Bizi yalnız, çaresiz bırakmadığınız için çok teşekkür ederiz. Bizlere destek olan herkese teşekkür ederiz. Bizler bu ülkenin üvey evlatları değiliz. Sağ olsun devletimiz…” gibi teşekkür paylaşımları yaptıkları görüldü.

* Türkiye’de, 1 milyon 77 bin 307 öğretmen var. Bu öğretmenlerin 994 bin 634'ü kadrolu, 82 bin 673'ü sözleşmeli ve 32 bini rehabilitasyon merkezlerinde olmak üzere, usta öğreticilerle birlikte yaklaşık 100 bin de ücretli öğretmen var.