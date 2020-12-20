Taksit sayılarının düşmesi uzaktan eğitime zarar verir

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, uzaktan eğitimin devam ettiği bu süreçte taksit sayılarının düşürülmesinin öğrencilerin tablet, laptop gibi ihtiyaçlarını karşılamasında zorluklar doğuracağını söyledi.

Ağaoğlu, “Öğrenciler uzaktan eğitim görürken siz taksiti 4 aya düşürürseniz bu doğru olmaz. O çocukların velileri belki de işini kaybetti, esnafsa dükkanını kapattı pandemi nedeniyle. Şimdi de tuttunuz elektronik eşyalarda taksiti indirdiniz. Bir de tüketici olarak bizi rahatsız eden durum mobilya ve beyaz eşyada taksitin 18 aydan 12 aya indirilmesi. Çiftler evlenecekse siz yuva kurmalarını zorlaştırıyorsunuz. Kuyum sektöründe de aynı şekilde. Neyle alacak bu durumdan? Başı yerden kalkmadı insanımızın” dedi.