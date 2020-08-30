TRT EBA TV ders programı belli oldu! Uzaktan eğitimde dersler saat kaçta başlayacak?

Milyonlarca öğrenci için 2020- 2021 Eğitim Öğretim Yılı yarın (31 Ağustos) resmen başlıyor. Uzaktan eğitim modeli olarak başlayacak yeni sezonda öğrenciler TRT EBA TV üzerinden dersleri takip edebilecek. Eğitim Bilişim Ağı (EBA) TV ders programının da yayınlanmasıyla ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri hangi dersin hangi saatte olduğunu merak ediyor. MEB’in yayınladığı TRT EBA TV ders programı ve saatleri haberimizde…

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB'in yayımladığı genelgeye göre, okulların açılış tarihi uzaktan eğitim şeklinde 31 Ağustos 2020 tarihi olarak belirlendi. Okulların kapanış tarihi ise 18 Haziran 2021. Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de, yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de, ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.

EBA TV DERS PROGRAMI

İlkokul





Ortaokul





LİSE





21 EYLÜL'DE YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLAYACAK MI?

Kuşkusuz milyonlarca öğrenci ve ailelerinin cevabını beklediği soru; “21 Eylül'de okullar yüz yüze eğitime açılacak mı?” Basın toplantısında bu soruya yanıt veren Bakan Ziya Selçuk şunları aktardı:

* Net ve belirlenmiş bir cevabının aylar öncesinden olamayacağı, sürekli bir değerlendirmeye muhatap olması gerektiği söyleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın tek başına karar alıp da söylemesi, diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde alınabilecek bir karar olmasından dolayı mümkün değil.

* Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak çocukların yüz yüze eğitim almasını tabii ki çok istiyoruz ama salgının seyrine ilişkin sayılar yayınlanıyor.

* Salgının seyrinin nasıl gittiğine ilişkin olarak okulların ne şekilde, hangi sınıflarda açılacağının çok net olarak Bilim Kurulu'nun tavsiyesi doğrultusunda yapılması söz konusu.

* Bütün halkımız şunu bilsin hiçbir çocuğumuzu ya da öğretmenimizi riske atan bir karara imza atmayız ve bunun gereği neyse bunu yaparız. Bizim ödevimiz ortaya çıkabilecek eksiklikleri tamamlamaktır.

* Sağlık Bakanlığımız ‘okulların tamamının açılmasında sakınca yoktur' derse biz tabii ki açarız. Biz belirli sınıflarda 21 Eylül'de yüz yüze eğitimi başlatacağız.

UZAKTAN EĞİTİM NASIL OLACAK?

İşte Bakan Selçuk'un konuşmalarından satır başları

* Hazırlıklarımız konusunda aylardır çalışıyoruz, hep belirttiğimiz gibi hangi senaryo olursa olsun bu tedbirleri almak gerekiyor diye. Şimdi bir burukluk var elbette ama bildiğiniz gibi bu bütün dünyada ortaya çıkan bir durum.

* Türkiye'nin de bu bağlamda her gün belli başlı ülkeleri izleyerek tedbirler noktasında gereğini yaptığını sizlerle paylaşıyoruz.

* Uzaktan eğitim nasıl olacak bu önemli bir soru. Bu soruya verdiğimiz cevap aslında çok net. Şu anda bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sağlık koşulları nedeniyle uzaktan eğitimin ayrı bir yeri olduğunu düşünüyoruz.

“KISA SÜREDE TV KANALLARI AÇTIK”

Çok kısa sürede TV kanalları açtık. 3 bin 358 ders çekimi yaptık. 20 dakikalık bir dersin toplam yapılma süreci yaklaşık 5 gün sürüyor. Üst üste konulduğunda kaç yıl olduğunu siz düşünün.

* Sadece televizyonla yetinmedik. Yapay zeka temelli eğitim olan EBA, öğrencinin ilgisini, seviyesini ölçen, bölüm tavsiyesinde bulunan diyebilen bir zeka. 1 milyon öğrenci varsa 1 milyon ayrı sınav yapan bir sistem.