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Üniversite kayıt tarihleri açıklandı mı? Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

Yaklaşık 2.5 milyon öğrencinin katıldığı YKS sınavında, tercih işlemleri bugün bitiyor ve her sene tercih sonuçları üniversite kayıtlarından 10 gün kadar önce açıklanıyor. Peki üniversite kayıt tarihleri belli mi? Geçen sene üniversite kayıtları ne zaman başladı?

09:24 -
Haberler Eğitim
Üniversite kayıt tarihleri açıklandı mı? Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

Tercih işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte, üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih beklenecek ve ardından kayıt süreci başlayacak. Peki üniversite kayıtları ne zaman? İşte merak edilenler…

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bu yıl henüz kayıt tarihleri açıklanmadı ancak geçtiğimiz yıl sonuçların açıklanmasının ardından bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde yapıldı. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite kayıt tarihleri belli mi?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, YKS tercih sonuçlarını ne zaman açıklayacağını henüz duyurmadı. YKS tercih (yerleştirme) sonuçları bu ay içerisinde açıklanacak.

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